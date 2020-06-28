Tanıklar, 5 sivilin katledildiği saldırıyı PKK'lı teröristin nasıl gerçekleştirdiğini anlattı

Tanık, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

"Eylem öncesi bu örgüt mensubu bir arkadaşıyla kendisinin kullandığı bir motosikletle o bölgelerde gezdi ve bombalı arabayı bırakabilecekleri uygun bir yerin keşfini yaptılar. Bomba yüklü arabayı normalde Bağıvar uygulama noktasındaki polis noktasına götürüp patlatacaklardı ancak son anda vazgeçtiler. Neden vazgeçtiklerini bilmiyorum. Daha sonra bomba yüklü arabayı On Gözlü Köprü yakınına götürüp bırakmaya ve polis otosu geçerken de patlatmaya karar verdiler. Çevik kuvvete ait otobüs geçerken bu örgüt mensubu uzaktan kumandanın düğmesine bastı ve bombayı infilak ettirdi. Bu eylemi bu örgüt mensubunun gerçekleştirdiğini kesin ve net olarak biliyorum. Eylemden birkaç dakika önce bu örgüt mensubu kendisinin kullandığı motosiklet ile olay yerinden geçmişti ve motosikletin arkasında ise yine o arkadaşı oturmaktaydı. Bomba yüklü arabanın yanından uzaklaştılar ve arkadaşının iş yerine gidip kumandaya oradan bastılar. Polisin kendilerini yakalaması durumunda ise 'biz iş yerimizdeyiz, bombayla alakamız yok' diyebilmek için bu şekilde hareket etmişlerdir."

Telefonun sinyal bilgileri tespit edildi

Soruşturma dosyasında Eliaçık'ın kullandığı telefon hattının HTS kayıtları da ayrıntılı bir şekilde incelendi. Dosyada, Eliaçık'a ait telefonun saldırı günü olay yerinin yakınlarında defalarca, saldırı anında da 750 metreden sinyal verdiği belirlendi. Eliaçık ile saldırıyı birlikte yaptıkları değerlendirilen kişinin saldırı öncesi ve sonrası farklı saatlerde görüştükleri ve bir araya geldikleri öğrenildi. Ayrıca Elaçık'ın saldırı öncesi ve sonrası günlerde terör örgütü mensuplarının bulunduğu Lice ilçesi kırsalında da 88 defa sinyal verdiği tespit edildi.