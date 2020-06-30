Çocuklarda corona virüse bağlı hastalık! İç organları, deri ve sinir sisteminde...

İLK KEZ AVRUPA'DA GÖRÜLDÜ

Randolph, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ancak yüzde 30'u obez olan hastalanan çocukların büyük çoğunluğunun Afro-Amerikalı ve Hispanik olduğunu kaydetti.

İlk kez Avrupa'da görülen rahatsızlığın dünyada 1000 kadar çocuğu etkilediği tahmin ediliyor.