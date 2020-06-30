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'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti

'da Veracruz Valladolid Üniversitesi Rektörü Maria Guadalupe Martinez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 23:40 ABONE OL
Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti

Meksika basınındaki haberlere göre, Martinez, Veracruz eyaletine bağlı Xalapa kentindeki evinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri Martinez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyalet savcılığı olaya ilişkin açıklamasında, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların kısa zamanda ortaya çıkarılacağını belirtti.

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Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti
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