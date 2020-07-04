AB’den sosyal medyaya karşı yasal düzenleme

İngıltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri, sosyal ağlara yönelik düzenleme ve denetleme yasalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal ağlara karşı bir yasal adım da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB, Facebook, Youtube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına karşı yasal düzenleme getirdi. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olacak. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter, ırkçı anlamlar içeren "master / efendi, "slave / köle", "blacklist / karaliste" gibi terimleri, bilgisayar yazılımlarından çıkarmaya karar verdi.