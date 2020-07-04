Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

"Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. İki ülke arasında uçuş yasaklarının kalkmasının ardından Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı 183 yolcusuyla bugün Dalaman'a geldi.

Havalimanına uçuşlar bundan sonraki dönemde de devam edecek. Ukrayna, İngiltere ve Rusya'dan sonra bizim üçüncü kaynak ülkemiz. Ukrayna ile aramızdaki dost ve kardeşlik ilişkileri uzun zamandır devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluklarını da yapıyoruz.