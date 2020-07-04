Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

Ukraynalıları taşıyan yolcu uçağı Ege bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Dalaman Havalimanına iniş yaptı.
Başkent Kiev'den 183 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı, Dalaman Havalimanına indi, Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez geliyor olması nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu. Uçaktan inen yolculara "Türk Lokumu" ikram edildi.
İNGİLTERE UÇUŞLARI 18 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR…
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ukrayna dost ve kardeş bir ülke. İki ülke arasında uçuş yasaklarının kalkmasının ardından Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı 183 yolcusuyla bugün Dalaman'a geldi.
Havalimanına uçuşlar bundan sonraki dönemde de devam edecek. Ukrayna, İngiltere ve Rusya'dan sonra bizim üçüncü kaynak ülkemiz. Ukrayna ile aramızdaki dost ve kardeşlik ilişkileri uzun zamandır devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluklarını da yapıyoruz.
HAVALİMANINDA ALINAN ÖNLEMLER…
Havalimanında koronavirüsle mücadele tedbirlerinin en üst seviyede olduğu gözlendi.
Uçaktan inen yolcular, ısıya duyarlı cihazların önünden geçtiktan sonra pasaport kontrolüne alındılar. Pistte görev yapan personelinde virüsle mücadele tedbirlerine uyduğu gözlendi.
Uçaktan inen yolculara, YDA Dalaman Havalimanı yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ukraynalı turistler işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.