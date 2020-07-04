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Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

ile arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı. Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla bu ülkeden gelen ve sezonun ilk turistlerini taşıyan uçak, 'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı. Havalimanında koronavirüsle mücadele tedbirlerinin en üst seviyede olduğu gözlendi.YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç: "'nın en büyük kaynak pazarı ise . Bu ülkeden 22 şehirden uçak kalkıyor. Yasakların kalkmasıyla hava koridoruna Türkiye'de dahil edildi. İngiltere'nin büyük tur şirketleri 18 Temmuz'dan itibaren Dalaman Havalimanına uçuşlara başlayacak. 2021 için de tüm pazarlar da artışlar bekliyoruz"

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 4.7.2020 16:04 Son Güncelleme: 4.7.2020 16:12 ABONE OL
Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

ile arasında yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

Ukraynalıları taşıyan yolcu uçağı Ege bölgesinin önemli turizm merkezlerinden 'nın Dalaman Havalimanına iniş yaptı.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

Başkent Kiev'den 183 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı, Dalaman Havalimanına indi, Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez geliyor olması nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu. Uçaktan inen yolculara "Türk Lokumu" ikram edildi.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

İNGİLTERE UÇUŞLARI 18 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR…

YDA Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

" dost ve kardeş bir ülke. İki ülke arasında uçuş yasaklarının kalkmasının ardından Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı 183 yolcusuyla bugün Dalaman'a geldi.

Havalimanına uçuşlar bundan sonraki dönemde de devam edecek. Ukrayna, ve Rusya'dan sonra bizim üçüncü kaynak ülkemiz. Ukrayna ile aramızdaki dost ve kardeşlik ilişkileri uzun zamandır devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluklarını da yapıyoruz.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

'nın en büyük kaynak pazarı ise . Bu ülkeden 22 şehirden uçak kalkıyor. Yasakların kalkmasıyla hava koridoruna 'de dahil edildi. İngiltere'nin büyük tur şirketleri 18 Temmuz'dan itibaren Dalaman Havalimanına uçuşlara başlayacak. 2021 için de tüm pazarlar da artışlar bekliyoruz"

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

HAVALİMANINDA ALINAN ÖNLEMLER…

Havalimanında koronavirüsle mücadele tedbirlerinin en üst seviyede olduğu gözlendi.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

Uçaktan inen yolcular, ısıya duyarlı cihazların önünden geçtiktan sonra pasaport kontrolüne alındılar. Pistte görev yapan personelinde virüsle mücadele tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar

Uçaktan inen yolculara, YDA yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ukraynalı turistler işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar
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Sezonun ilk turistlerini “su takı” ile karşıladılar
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