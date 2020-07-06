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Ruanda, Kovid-19 yüzünden kapatılan havalimanlarını yeniden açıyor

ülkesi Ruanda'daki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan havalimanları 17 Temmuz'dan itibaren uçuşlara açılacak.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:50 ABONE OL
Ruanda, Kovid-19 yüzünden kapatılan havalimanlarını yeniden açıyor

Ruanda Kalkınma Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Ruanda vatandaşları da dahil ülkeye gelmek isteyen tüm yolculardan Kovid-19 testi isteneceği belirtildi.

Açıklamada, "İç hat uçuşları ve uluslararası charter uçuşları 17 Temmuz, uluslararası ticari uçuşlar ise 1 Ağustos'tan itibaren faaliyete geçecek." ifadesine yer verildi.

Gelen yolculara Kovid-19 testi yapılacak

Ülkeye gelen yolculara yapılacak Kovid-19 testi sonucunun 24 saatte alınabileceği ve bu sürede söz konusu kişilerin belirlenen otellerde karantinada tutulacakları aktarıldı.

Yolcuların, karantina boyunca kalacakları otel masrafını kendilerinin karşılayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ruanda'da bugüne kadar 1105 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ruanda, Kovid-19 yüzünden kapatılan havalimanlarını yeniden açıyor
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