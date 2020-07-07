Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı'nın son mesajı : " Çok yoruldum, Beni Türkiye'ye kaldırın"

Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) elde ettiği bilgilere göre, Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu.

"ÇOK YORULDUM, BENİ TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜN"

Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.

KKTC'DEN TURSUNBEKOV'A TAZİYE MESAJI

Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Tursunbekov'u yakından tanıyan KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi. Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.