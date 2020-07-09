Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye’den ABD’ye GKRY tepkisi: Barışı sağlamaz

Türkiye’den ’ye tepkisi: Barışı sağlamaz

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Türkiye’den ABD’ye GKRY tepkisi: Barışı sağlamaz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik askeri alanda eğitim programı başlatacağını, Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurdu. ABD'nin bu açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır" ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılan açıklamada da "Tek yanlı veye ikili girişimlerde bulunulmasının hem Ada'da iki taraf arasında hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönündeki çabalara olumsuz etki edecektir" denildi. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’den ABD’ye GKRY tepkisi: Barışı sağlamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA