Türkiye’den ABD’ye GKRY tepkisi: Barışı sağlamaz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik askeri alanda eğitim programı başlatacağını, Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurdu. ABD'nin bu açıklamasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır" ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılan açıklamada da "Tek yanlı veye ikili girişimlerde bulunulmasının hem Ada'da iki taraf arasında hem de bölgesel istikrarın sağlanması yönündeki çabalara olumsuz etki edecektir" denildi. ANKARA