Corona virüsü son dakika haberi: Dünyada corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte ülke ülke corona virüs raporu!

Corona virüsü salgınına ilişkin vaka ve ölü sayısı raporu gün gün kamuoyuyla paylaşılıyor. Salgın sürecinden en fazla etkilenen ülke ABD olurken onu Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler takip ediyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyon 952 bin 440'a ulaşırken, can kaybı 569 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 547 bin 450'ye yükseldi. Peki dünyada corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte dünya geneli corona virüsü son durum!

DÜNYADA CORONA VİRÜSTE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 12 milyon 952 bin 440'a ulaşırken, can kaybı 569 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 547 bin 450'ye yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 388 bine, can kaybı 137 bin 648'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 505 bini geçti.