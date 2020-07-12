Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'dan skandal Ayasofya açıklaması!

Ayasofya'nın 86 yıllık müze statüsünün değişmesi ile birlikte diğer ülkelerin de gündemi değişti.

Danıştay'dan gelen kararla birlikte, fethin sembolü Ayasofya'nın statü değişimine hem Türkiye'den hem de dış ülkelerden tepkiler artarak geliyor.

Fransa, Yunanistan, Almanya, Rusya gibi ülkeler, karardan rahatsız olurken, bir tepki de darbeci Sisi'nin emrinden geldi.

İSLAM İLE ÖRTÜŞMÜYOR

Ensonhaber'de yeralan habere göre; Dünyanın en büyük İslam üniversitesi olarak gösterilen ve Sisi'ye yakınlığı ile bilinen Mısır'daki El-Ezher'in, eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman'dan Ayasofya kararı ile ilgili fetva geldi.

İstanbul fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını "İslami öğretiler ile çelişiyor" diyen Shuman, "İslam farklı dinlerin ibadet yerlerine saygı duyuyor ve İslam'da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

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