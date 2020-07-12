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Darbeci Sisi yönetimindeki 'dan skandal Ayasofya açıklaması!

'da yaşanan darbe sonrası siyasetin kuklası haline gelmekle eleştirilen ve açıklamaları ile büyük tepkiler toplayan El-Ezher''den Ayasofya ile ilgili skandal bir açıklama geldi. El-Ezher, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor" iddiasında bulundu. Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Sisi rejimine bağlı kurumun söz konusu açıklaması tepki topladı.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 15:39 Son Güncelleme: 12.7.2020 15:43 ABONE OL
Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'dan skandal Ayasofya açıklaması!

Ayasofya'nın 86 yıllık müze statüsünün değişmesi ile birlikte diğer ülkelerin de gündemi değişti.

Danıştay'dan gelen kararla birlikte, fethin sembolü Ayasofya'nın statü değişimine hem Türkiye'den hem de dış ülkelerden tepkiler artarak geliyor.

Fransa, Yunanistan, Almanya, Rusya gibi ülkeler, karardan rahatsız olurken, bir tepki de darbeci Sisi'nin emrinden geldi.

İSLAM İLE ÖRTÜŞMÜYOR

Ensonhaber'de yeralan habere göre; Dünyanın en büyük İslam üniversitesi olarak gösterilen ve Sisi'ye yakınlığı ile bilinen Mısır'daki El-Ezher'in, eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman'dan Ayasofya kararı ile ilgili fetva geldi.

İstanbul fethinin nişanesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını "İslami öğretiler ile çelişiyor" diyen Shuman, "İslam farklı dinlerin ibadet yerlerine saygı duyuyor ve İslam'da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

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Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'dan skandal Ayasofya açıklaması!
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