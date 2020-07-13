Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert uyarı: Ermenistan aklını başına toplasın! Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları;

Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız.

AYASOFYA ELEŞTİRİLERİNE SERT TEPKİ

(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değil miydi? Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık.

İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur.

YUNANİSTAN'IN SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK

Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok.

LİBYA'DA ATEŞKES NASIL SAĞLANACAK?

Şu anda bir ateşkes olsa bu Libya hükümetinin işine gelmez. Çünkü endişeleri var. Hafter samimi değil. Zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tekrar saldırı hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Hafter ve destekçilerinin siyasi bir haritası da yok. Dolayısıyla Libya'nın yol haritasını görmek istiyorum ondan sonra ateşkes olsun tavrı çok haklıdır.

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