Azerbaycan-Ermenistan sınırında ne oluyor? Ermenistan'dan alçak saldırı! Sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.
Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.
12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA NELER OLUYOR?
SETA Dış Politika Uzmanı Mehmet Çağatay Güler, konuya ilişkin yaptığı SABAH'a yaptığı açıklamasında; "Azerbaycan-Ermenistan sınırında Tovuz bölgesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın mevzilerine top atışı ile başlattığı bir çatışma meydana geldi. Çatışmanın ardından 3 Azerbaycan askeri şehit olurken 4 asker de yaralanmıştı. Ermenistan'ın Tovuz hududu arkasından yaptığı top atışları ve roketatar saldırıları neticesinde çatışma alevlenmişti. Bu noktada her ne kadar Ermenistan Savunma Bakanlığı çatışmayı, Azerbaycan'ın hudut üzerinde ve ardındaki Ermeni askeri üslerini ve personelini top ve tank atışlarıyla hedef alarak başlattığını iddia etse de saha gerçekliği tam tersidir." dedi.
NEDEN TOVUZ BÖLGESİ?
Saha kaynaklarına göre söz konusu bölge oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Öncelikle bu bölgede daha önceki yıllarda da çatışmalar yaşandığı ifade etmemiz gerekir. Ermenistan bu bölgeyi ikinci cephe hattı olarak düşünmektedirler. Saha kaynaklarına göre bunun temel nedeni coğrafi olarak alanın dağlık oluşu ve çatışmaya uygunluğudur. İkincil olarak Bakü'ye uzanan Gence ve Kazah Rayonu bu bölgenin arkasında bulunmaktadır. Dolayısıyla önemli bir konuma sahiptir.
ÇATIŞMANIN ARKASINDA YATAN NEDENLER NELERDİR?
Çatışmanın pek tabii tarihi arka planı bulunmaktadır. Dağlık Karabağ üzerinde süregelen çatışmalar bu bağlamda önemli bir etkendir fakat altını çizmemiz gereken nokta Tovuz'un Karabağ rayonunda değil bu bölgenin kuzeyinde bulunması ve bu çatışma ile sahasal hiçbir ilgisi olmamasıdır. Dolayısıyla bu saldırının açık bir provokasyon olduğunu ifade etmemiz gerekir. Altını çizmemiz gereken bir diğer nokta ise neden bugün sorusudur.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASININ TARİHİ ARKA PLANI NEDİR?
İki ülke arasındaki çatışmanın kaynağı şüphesiz Dağlık Karabağ meselesidir. Literatürde karşımıza "Donmuş Çatışma" olarak karşımıza çıkan, aktif çatışmanın olmadığı ancak her an sıcak çatışmaya evirilebilecek potansiyele sahip bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Çatışmanın temeli genel kanının aksine 1990'lara değil aslında 1900'lere ve hatta 1800'lerde başlayan Çarlık Rusyası tarafından uygulanan iskan politikalarına dayanmaktadır. Söz konusu iskan politikaları ile Rusya bölgede yönetilebilir bir demografi oluşturmayı hedeflemekteydi. Nitekim nüfus sayımlarına baktığımızda 1830-1880 arasındaki 50 yıl içerisinde bölgedeki Ermeni nüfusunun yüzde 35'ten yüzde 50'lere çıktığını görmekteyiz.
ERMENİSTAN NEDEN BÖYLE BİR PROVOKASYONA İHTİYAÇ DUYDU?
İlk olarak, Ermenistan'ın Kovid-19 ile mücadelesindeki başarısızlığı ve bu durumun sebebiyet verdiği iç siyasetteki huzursuzluk, Ermenistan'ı gündem değiştirmeye zorlamaktadır. Yani iç siyasette yaşanan sıkıntılar karşısında gündem değiştirici bir araç olarak kullanılmaktadır.