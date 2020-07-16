Azerbaycan-Ermenistan sınırında ne oluyor? Ermenistan'dan alçak saldırı! Sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

ÇATIŞMANIN ARKASINDA YATAN NEDENLER NELERDİR?

Çatışmanın pek tabii tarihi arka planı bulunmaktadır. Dağlık Karabağ üzerinde süregelen çatışmalar bu bağlamda önemli bir etkendir fakat altını çizmemiz gereken nokta Tovuz'un Karabağ rayonunda değil bu bölgenin kuzeyinde bulunması ve bu çatışma ile sahasal hiçbir ilgisi olmamasıdır. Dolayısıyla bu saldırının açık bir provokasyon olduğunu ifade etmemiz gerekir. Altını çizmemiz gereken bir diğer nokta ise neden bugün sorusudur.