Tarihin en büyük hacker’lığı

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi. Twitter hesabı ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, ünlü iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West ile eşi Kim Kardashian, ünlü işadamı Warren Buffett gibi isimler yer aldı.Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her bin dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Twitter, destek hesabından konuyla ilgili "Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Ele geçirilen Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silindi. Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.Vice'a konuşan bir siber saldırgan, Twitter'dan bir kişinin kendilerine yardım ettiğini söylerken, başka bir hacker da bir Twitter çalışanına para verdiklerini iddia etti. Twitter'ın site yönetimi için kullandığı bir aracın bu kişinin eline geçmiş olma ihtimali de var. İddiaları Twitter'a soran Vice, gerçekliğini araştırdıklarını ifade etti.