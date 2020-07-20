SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.