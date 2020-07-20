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: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

haberi: Dünya salgın hastalıların pençesinde kıvranıyor. Milyonlarca insan koronavirüs salgınına yakalandı, yüz binlercesi hayatını kaybetti. Milyonlarca insan tedavisi görmeye devam ederken, milyarlarca insan ise tehdit altında yaşıyor. Tüm dünya koronavirüse karşı ortak cephede savaşı sürdürürken, bu süreç tehlikeli birçok salgın hastalığı unutturdu. Birçok hastalığın tedavisine ara verilirken, eski salgınlar yeniden hortladı.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 13:25 Son Güncelleme: 20.7.2020 13:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga salgınında vaka sayısı 60'a ulaştı.

Ebola Salgını Müdahale Ekibi'nden yapılan açıklamada, Equateur eyaletinde 17 kişide daha Ebola tespit edildiği belirtildi.

SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

Vakaların toplam sayısının 60'a, ölenlerin sayısının da 6 artarak 24'e yükseldiği belirtilen açıklamada, salgında bugüne kadar 17 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11'inci dalga salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata şehirlerinde görüldü.

SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

25 HAZİRAN'DA 10'UNCU DALGA SONA ERMİŞTİ

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga salgınının 25 Haziran'da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...

virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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SON DAKİKA: Kabus geri döndü! 25 Haziran'da sona ermişti, 11'inci dalga geldi...
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