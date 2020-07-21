Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme!

Son dakika: - cephe hattında sıcak gelişme!

, 'ın cephe hattında ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephe hattındaki saldırılarının Azerbaycan ordusunca engellendiğini bildiriken 2 Ermenistan askerinin ağır yaralandığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:26 Son Güncelleme: 21.7.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme!

EAzerbaycan, 'ın cephe hattında ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı yaptığı son dakika haçıklamasında; Ermenistan'ın saldırılarının Aerbaycan ordusunca engellendiğini bildirdi. Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını dile getirdi.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, ordusunun cephenin farklı yönlerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, karşı tarafın cephedeki faaliyetlerinin Azerbaycan ordusunca engellendiğini kaydetti. Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme!

12 TEMMUZ'DA TOVUZ BÖLGESİNE SALDIRI

ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sıcak gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA