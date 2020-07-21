SON DAKİKA: Koronavirüs aşısında sevindiren gelişme! Sonuçlar olumlu…

Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan eyaletinde ilk olarak ortaya çıkmasıyla birlikte tıp uzmanlarını bile şaşırttan hızla küresel bir salgın haline gelen koronavirüs'e karşı aşı çalışmaları ilk günlerden bu yana yoğun şekilde sürdürülüyordu. Kurucu ortakları arasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de olduğu bir biyoteknoloji firmasının aşı adayından olumlu sonuçlar alındığı duyuruldu.

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISINDA SEVİNDİREN GELİŞME!

Dünya genelinde yapılan çalışmalar sürerken Almanya'dan gelen bu başarılı aşı çalışmasına ilişkin tüm ayrıntılar ise şöyle;