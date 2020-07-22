Yoğurt ve kefir koronavirüsten koruyor

Yeni tip koronavirüs olan Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor. Fransız uzmanlar ise koronavirüs ile beslenme arasındaki ilişkiyi araştırdı. Clinical and Translational Allergy isimli hakemli yayında yer alan çalışmada ülkelerin beslenme biçimleriyle Kovid-19'dan ölüm oranları incelendi. Fransa'daki Montpellier Üniversitesi Akciğer Tıbbı'nda Profesör Doktor Jean Bousquet'in liderliğindeki 25 kişilik araştırma ekibi, çalışmalarının aynı zamanda birçok ülkedeki Kovid ölüm oranlarının neden bu denli farklı olduğuna dair de bir ipucu sunduğunu aktardı. Bilim insanları Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan gibi çok miktarda yoğurt veya kefir tüketen ülkelerde ölüm oranlarının düşük olduğunu saptadı.







DOĞAL VİRÜS KALKANI

Araştırmacılara göre ayrıca çiğ veya fermente lahana içeren besinlerde virüsün vücuda girmesini sağlayan bileşenleri düşürüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre bu beslenme şekli, Almanya veya Güney Kore gibi ülkelerde pandemiyle ilişkili ölüm oranlarının neden daha az olduğunu açıklayabilir. Profesör Bousquet, "Virüsün yayılımı ve şiddetiyle bölgesel besin farklılıklarına pek de dikkat çekilmedi. Ancak beslenmedeki farklılıklar, büyük yarar sağlayabilir" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nde Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İttifak'ın eski başkanı Bosquet, "Bu gıdaların ACE2 (koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı) aktivitesini azaltabileceğini tespit ettik. Ben yeni alışkanlıklarımı değiştirdim. Haftada 3 kez çiğ lahana yiyorum ve kahvaltıda kefir içiyorum" dedi.







AŞIDA UMUT ARTIYOR

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel Kovid-19 aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediğinin bildirmesinin yankıları sürüyor. Çalışmada yer alan Sarah Gilbert, "Aşının piyasaya sunulması için yıl sonu hedefi bir olasılık ama bunun kesinliği yok" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise aşının hazır olduğunu duyurdu.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği CoronaVac isimli koronavirüs aşı adayının da üçüncü aşama testleri için dün Brezilya'ya gönderildiği açıklandı.







DÜNYADAN KOVİD GELİŞMELERİ

Dünya Sağlık Örgütü: Şu ana kadar diğer bölgelere göre daha az etkilenen Afrika'daki Kovid vakalarının artışına dikkat çekildi. Afrika'da toplam vaka 725 bini aştı.

Brezilya: Son 24 saatte 632 kişi daha öldü. Ölümler 80 bini aştı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından bazı bakanlar da Kovid'e yakalandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Kovid-19 tespit edilen Çalışma ve Mineral Kaynaklar bakanları hastaneye kaldırıldı.

Çin: 11 yeni vaka var.

Güney Kore: 45 yeni vaka.

Meksika: 301 kişi öldü.

ABD: Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 750 artarak 144 bin 584'e yükseldi.

Dominik: OHAL ilan edildi.

Rusya: Günlük vakalar nisandan bu yana ilk kez 6 binin altında.

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