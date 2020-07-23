Bir günde 13 milyar dolar daha zenginleşti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bazı milyarderlerin servetine servet kattı. Bu dönemde internetten yapılan alışverişler her geçen gün artmaya devam ederken bu durumdan en çok kazanan e-ticaret devi Amazon oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bir günde servetine 13 milyar dolar (89 milyar TL) ekledi.2012'de hizmete başlayan Bloomberg Billionaires Index'e göre Bezos, pazartesi günü Amazon şirketi hisselerinin yüzde 7.9 değerlenmesiyle kazandığı 13 milyar dolar ile 'bir günde serveti en fazla artan insan' rekorunu kırdı. Bezos, dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği 2020'nin başından beri 74 milyar dolar kazandı. Toplam serveti ise 189 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Tahminlere göre Jeff Bezos, 2026 yılında dolar trilyoneri olan ilk ABD'li olarak da tarihe geçecek. Amazon hisseleri 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 68 yükseldi.