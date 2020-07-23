Son dakika haberi: Yunanistan provokasyonla neyi amaçlıyor? İşte Türkiye-Yunanistan geriliminin arka planı...

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırma mutabakatı kapsamında Rodos ile Meis adası arasını kapsayan bölgede yeni bir Navtex ilan etti. Navtex ilanıyla söz konusu bölgede, 21 Haziran-2 Ağustos arasında Oruç Reis Araştırma Gemisi, Ataman Tedarik Gemisi ve Cengizhan Taşıma gemisi görev yapacak.

Bu gelişme Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir krizin işareti olarak yorumlandı. Yunanistan'dan gelen açıklamalara Dışişleri Bakanlığımızdan sert bir karşılık geldi. Peki bu son gelişmeler ne anlama geliyor? Bu konuda merak edilen tüm soruları Güvenlik, Terör ve Psikolojik Harp Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'a sorduk. İşte 10 soruda Türkiye-Yunanistan arasındaki Navtex krizi…