SON DAKİKA HABER: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

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HABER: ’tan ’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

ile arasındaki gerilim, Elon Musk’ın Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile ilişki yaşadığı iddiası ile başlamıştı. Depp, Amber Heard ile Elon Musk’ın henüz ayrılmadan önce ilişki yaşadıklarını yakın çevresine belirtmişti. Depp’in Elon Musk’ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği iddiası ise ortalığı karıştırmıştı. Son olarak Elon Musk’tan Johnny Depp ile ilgili hiç beklenmedik bir çıkış geldi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 15:17 Son Güncelleme: 26.7.2020 15:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

Dünya bu haberini konuşuyor! Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan 'in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO'su 'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Musk Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda, "Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

57 yaşındaki Hollywood yıldızı The Sun'ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers'a (NGN) açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce 'ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Son Dakika Haberi: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

İddiaları birçok kez yalanlayan Musk yeni röportajında, "Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan" dedi.

Son Dakika Haberi: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

Depp'in The Sun'a kendi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp'in Lady Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino'ya bir mesaj yazarak Musk'ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı

Son Dakika Haberi: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

Amber Heard, 2017'de boşandığı eski eşi Depp'i evlilikleri süresince kendisine şiddet uygulamakla suçluyor.

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SON DAKİKA HABER: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti
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