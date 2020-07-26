SON DAKİKA HABER: Elon Musk’tan Johnny Depp’e kafes dövüşü önerisi! Cinsel organını kesmekle tehdit etmişti

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp'in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Musk Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda, "Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin" ifadelerini kullandı.