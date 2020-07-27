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Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

Tüm dünyada corona virüsü salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken ve 'den bir haberi geldi. Üretilen Covid-19 testleri için son safhaya gelindiği duyurulurken koronavirüsü saniyeler içerisinde tespit edecek nitelikte olan bu testler adeta salgında çığır açacak. Bu kapsamda neredeyse birçok ülkede corona virüsü testi, tedavisi ve aşısına ilişkin çalışmalar sürerken gelen olumlu haberler insanlığa umut oluyor. İşte Hindistan ve İsrail'den gelen son dakika corona virüsü gelişmesi…

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:53 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:56 ABONE OL
Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

haberler… Corona virüsü salgınına ilişkin yaşanan son gelişmeye göre ve işbirliği ile üzerinde çalışılan Covid-19 testinde son aşamaya gelindi. Yalnızca saniyeler içerisinde pozitif hastayı tespit edecek türde olan bu testin salgın sürecinde çığır açacak cinsten olması nedeniyle büyük dikkat çekiyor. Corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. İşte corona virüsü salgınından gelen son dakika haberinin detayları…

CORONA VİRÜSÜ SALGININDA ÇIĞIR AÇACAK! YALNIZCA SANİYELER İÇİNDE…

Dünya üzerinde 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan koronavirüs salgını binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken aylardır süren pandemi sürecinde bilim insanlarının çalışmaları sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda corona virüsü için geliştirilen bu testin 30 saniye içerisinde sonuç verecek olması tıp dünyasını bu habere kilitledi…

Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

ve arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.

Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

Saniyeler içerisinde sonuç verdiği belirtilen bu testlerin son aşamalarına ilişkin çalışmaları tamamlamak üzere 'den uzman bir ekibin, 'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldiği aktarıldı.

Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

Bu yeni testin kişilerde koronavirüsün varlığını 30 saniye gibi kısa bir sürede tespit edebileceği iddia ediliyor.

'in Büyükelçisi Ron Malka, testlerin salgının gidişatını değiştirebileceğini savundu.

Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

İKİ ÜLKE ANLAŞMA YAPMIŞTI

'in Yeni Delhi Büyükelçiliği, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve arasında koronavirüs testlerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaların yapıldığını duyurmuştu.

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Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...
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