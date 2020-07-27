Coronavirüs salgınında tüm dünyayı ilgilendiren son dakika gelişmesi! Corona virüsü tespit etmek saniyeler sürecek...

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınına ilişkin yaşanan son gelişmeye göre Hindistan ve İsrail işbirliği ile üzerinde çalışılan Covid-19 testinde son aşamaya gelindi. Yalnızca saniyeler içerisinde pozitif hastayı tespit edecek türde olan bu testin salgın sürecinde çığır açacak cinsten olması nedeniyle büyük dikkat çekiyor. Corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. İşte corona virüsü salgınından gelen son dakika haberinin detayları…

CORONA VİRÜSÜ SALGININDA ÇIĞIR AÇACAK! YALNIZCA SANİYELER İÇİNDE…

Dünya üzerinde 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan koronavirüs salgını binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken aylardır süren pandemi sürecinde bilim insanlarının çalışmaları sonuç vermeye başladı. Bu kapsamda corona virüsü için geliştirilen bu testin 30 saniye içerisinde sonuç verecek olması tıp dünyasını bu habere kilitledi…