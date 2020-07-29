Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 farklı davranıyor

ŞU ANDA BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DALGA GİBİ İFADELERİN BİR ANLAMI YOK

DSÖ, en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çekti.

Harris açıklamasında "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek cevabını verdi.

"Şu anda birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulunan Harris 'tek ve büyük bir dalga' yaşandığının altını çizdi.