Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 farklı davranıyor

Dünya dört gözle koronavirüs salgınını bitirecek bir ilaç ve aşının geliştirilmesini beklerken Dünya Sağlık Örgütünden kritik bir virüs açıklaması daha geldi.
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Dünyada Covid-19 vaka sayısı 17 milyona dayanırken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 664 bine yaklaştı.
Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri en çok merak edilen sorulardan biri Covid-19'un mevsimsel bir virüs olup olmadığıydı. Tüm dünya umutlarını koronavirüsün sıcak yaz aylarında etkisini azaltacak olmasına bağlamışken DSÖ bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.
Maalesef inanılanın aksine Dünya Sağlık Örgütünden 'Covid-19 mevsimsel değil' açıklaması geldi.
MEVSİMSEL DEĞİL
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip koronavirüsün (Covid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.
ŞU ANDA BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DALGA GİBİ İFADELERİN BİR ANLAMI YOK
DSÖ, en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çekti.
Harris açıklamasında "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.
Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek cevabını verdi.
"Şu anda birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulunan Harris 'tek ve büyük bir dalga' yaşandığının altını çizdi.
"BU VİRÜS FARKLI DAVRANIYOR"
Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor." dedi.
DSÖ Sözcüsü "Covid-19'a karşı işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve öksürürken ağzı kapamak." açıklamasını yaptı.
Covid-19'un büyük bir salgın olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Harris, "Bu virüs farklı davranıyor, biz onu öğrendikçe o da bizi öğreniyor, ihtiyatlı olmalıyız." ifadesini kullandı.
DSÖ, sözcüsü Margaret Harris'in bu açıklamalarından önce dün de en yetkili ismi aracılığıyla korkutan bir açıklama yapmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında koronavirüsün dünyada bugüne kadar görülmüş en ciddi sağlık sorunu olduğunu bildirmişti.
Dr. Tedros, uluslararası acil durum ilan ettiği Ocak ayında Çin dışında görülen vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ve hiç can kaybı yaşanmadığını hatırlatıp "Covid-19 dünyamızı değiştirdi. İnsanları, toplulukları ve milletleri bir araya getirdi ve birbirinden kopardı" dedi.
Dr. Tedros şunları söyledi: "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu en ciddi kriz. DSÖ'ye bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti,salgın hız kazanmaya devam ediyor."
Dünya Sağlık Örgütü bu çarpıcı açıklamaları yaparken dünyanın dört bir yanından artan vaka sayısı ve ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Salgının hızını kesmeyi başarmış Avrupa ülkelerinde yeniden artış gösteren vakalar ikinci dalga korkusu yaratmaya devam ediyor.
Özellikle İspanya ve Belçika gibi ülkelerde yetkililer alarm vermiş durumda ve koronavirüs önlemleri tekrar sıkılaştırılmaya başlandı...