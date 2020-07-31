Dünyadan Kovid gelişmeleri: Vakalar 17 milyonu aştı

Dünya genelinde vakalar 17 milyon 200 bini geçti. Virüs nedeniyle 670 bini aşkın kişi öldü. 10 milyon 726 bin 201 kişi ise sağlığına kavuştu.Ölümler bin 500 artarak 151 bin 888 oldu. Maske takmayı reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Louie Gohmert Kovid'e yakalandı.Kovid belirtileri gösterenlerin kendilerini karantinaya alma süreleri 7 günden 10 güne çıkarıldı.Schwabisch Gmünd Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katılan çok sayıda kişi Kovid'e yakalandı.Victoria'da rekor ölüm yaşandı. 723 yeni vaka ile 13 ölüm var.Milletvekillerinde Kovid çıkmasının ardından Devlet Başkanı Adama Barrow, kendini karantinaya aldı.Bir günde 5 bin 509 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi daha hayatını kaybetti.105 yeni vaka var.Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, bir kez daha Kovid-19'a yakalandı.