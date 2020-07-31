Dünyadan Kovid gelişmeleri: Vakalar 17 milyonu aştı

Dünya genelinde vakalar 17 milyon 200 bini geçti. Virüs nedeniyle 670 bini aşkın kişi öldü. 10 milyon 726 bin 201 kişi ise sağlığına kavuştu.
ABD:
Ölümler bin 500 artarak 151 bin 888 oldu. Maske takmayı reddeden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Louie Gohmert Kovid'e yakalandı.
İngiltere:
Kovid belirtileri gösterenlerin kendilerini karantinaya alma süreleri 7 günden 10 güne çıkarıldı.
Almanya:
Schwabisch Gmünd Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katılan çok sayıda kişi Kovid'e yakalandı.
Avustralya:
Victoria'da rekor ölüm yaşandı. 723 yeni vaka ile 13 ölüm var.
Gambiya:
Milletvekillerinde Kovid çıkmasının ardından Devlet Başkanı Adama Barrow, kendini karantinaya aldı.
Rusya:
Bir günde 5 bin 509 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi daha hayatını kaybetti.
Çin:
105 yeni vaka var.
İran:
Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, bir kez daha Kovid-19'a yakalandı.