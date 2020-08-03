İngiltere'den Türkiye'de tatil açıklaması! "Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"

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'den 'de tatil açıklaması! "Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"

'nin Büyükelçisi Dominick Chilcott, 'de üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Chilcott, Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti.Ayrıca Şu ana kadar hiçbir İngiliz Turistten şikayet almadıklarını belirten Chilcott, Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:22 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:29 ABONE OL
İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

'nin Büyükelçisi Dominick Chilcott, 'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık. Türkiye'de sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek." dedi.

Chilcott, AA muhabirine, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini, alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

Salgının özellikle fakir ülkelerde daha fazla ilerlediğini aktaran Chilcott, gelişmemiş ülkelerin bu ülkelere sağlık sistemlerini ilerletmeleri yönünde yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Chilcott, ve 'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin, fakir ülkelere tedavi, aşı ve sağlık imkanları konusunda yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Bu salgınla mücadele edilerek, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü daha fazla kötüleşiyor, eşitsizlik daha da artıyor. Zengin ülkeler, farkı kaldırmak için ortak çalışmalı. Türkiye bu süreçte birçok ülkeye yardım etti. Pandemi döneminde Türkiye salgınla mücadele ederken İngiltere'ye de tıbbi malzeme yardımı gönderdiği için müteşekkiriz." diye konuştu.

İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

"TÜRKİYE, TATİL İÇİN GİDİLEBİLECEK YEŞİL ÜLKELERDEN BİRİ"

'den 'ye uçuşların devam ettiğine değinen Chilcott, şunları kaydetti:

"Haziran ayı sonunda İngiliz hükümeti seyahat tavsiyesini yeniledi. O tarihe kadar dünyanın herhangi bir yerine gerekli olmadığı sürece gidilmemesi gerektiği yönündeydi. Bu tarihten sonra birkaç ülkenin güvenli olduğunu, bu ülkelere seyahat edebileceğine dair karar verildi. Bunlar, virüsü kontrol altına alan ülkelerdi. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesiydi. Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden bir tanesiydi ve Türkiye seyahat tavsiyemizde yerini aldı."

İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

Chilcott, karantina uygulamalarını da gözden geçirdiklerini, ilk grupta yer alan 'ye seyahat edecek tatilden dönünce karantinaya alınmayacağını bildirdi.

İngiltere'den Türkiye'de turizm açıklaması! Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

İngilizlerin 'ye gelmeleri için kapıların açık olduğunu vurgulayan Chilcott, "'den 15 Temmuz'da uçuşlar başlamıştı. Antalya ve Muğla Dalaman'a yoğun geliyorlar. İngiliz turistler Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık. Türkiye'de sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek. Bir haftada, birkaç bin İngiliz geldi." ifadelerini kullandı.

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İngiltere'den Türkiye'de tatil açıklaması! "Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"
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