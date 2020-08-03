İngiltere'den Türkiye'de tatil açıklaması! "Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek." dedi.

Chilcott, AA muhabirine, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini, alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.