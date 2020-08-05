Japonya’da FETÖ protestosu

Japonya'nın Nagoya kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Enishi International School (EIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi. Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, ellerinde Türk ve Japon bayrakları ile Şindo parkından EIS tesisinin önüne yürüdü. Dernek başkanı Adem Gündoğdu ve beraberindekiler, okulun kapısının önüne siyah çelenk bıraktı. Okul karşısındaki parkta şehitler anısına saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup adına konuşma yapan Gündoğdu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı.