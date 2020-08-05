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gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

'ın başkenti 'ta 100 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla kişinin de yaralandığı facia ülkedeki gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu. El-Ahbar gazetesi başkenti kana bulayan patlamayı "Büyük çöküş" başlığıyla manşete taşıdı. Manşet haberinde olayın boyutunu ön plana çıkaran gazete, Beyrut'un moloz yığınına dönüştüğünü ve şehrin her yerinden yükselen çığlıkların ülkenin dört bir yanına ulaştığını yazdı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:05 Son Güncelleme: 5.8.2020 17:08 ABONE OL
Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

"'ta nükleer savaş yaşandı" ifadelerine yer verilen haberde, şu şekilde aktarıldı: "Kainatın sonunu tasvir eden filimlerin sahnesi gibi... Hızla kırmızıdan siyaha dönüşen bir duman sonrada büyük bir kül bulutuna.. Patlamanın görüntüsü dünya savaşı filimlerini anımsatıyor."

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

MANŞETLERİN HEDEFİNDE SİYASETÇİLER VAR

'ın en eski gazetelerinden En-Nehar gazetesi de, "Başarısız devlet kendi ayağına sıktı" manşetiyle çıktı. Gazete eleştirel bir bakışla sunduğu haberinde, hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve maddi hasarın sorumlularının ülkede siyasi çekişmelerin içinde olan politikacılar olduğunu vurguladı.

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

Patlamayı "Ey .!" manşetiyle gören Nida El-Vatan gazetesi ise, olayın sorumlularının 'ın tüm siyasetçileri olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

"Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz insanlığın tutulduğu en aşağılık ve tehlikeli salgın hastalıksınız. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız."

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

El-Cumhuriyye gazetesi de olayı "İhmal mi? Saldırı mı? Liman patlaması tüm 'ı sarstı" başlığıyla manşetten verdi. Gazete ayrıca "'ta kapsamlı yıkım" başlığıyla başkentteki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

PATLAMA HİZBULLAH-İSRAİL SAVAŞIYLA KARŞILAŞTIRILDI

El-Bina gazetesi de, Limanı patlamasını Hizbullahı ile İsrail arasında 2006 Temmuz'unda yaşanan ve çoğu sivil 1200 Lübnanlının hayatını kaybettiği savaşa benzeterek şu ifadeleri kullandı:

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

", 2006 Temmuz savaşında 33 günde aldığı hasarı Limanı patlamasıyla dakikalar içinde aldı."

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir de yerel basına yaptığı açıklamada, Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını söylemişti.

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Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş
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