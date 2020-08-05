Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı! Nükleer savaş

MANŞETLERİN HEDEFİNDE SİYASETÇİLER VAR
Lübnan'ın en eski gazetelerinden En-Nehar gazetesi de, "Başarısız devlet kendi ayağına sıktı" manşetiyle çıktı. Gazete eleştirel bir bakışla sunduğu haberinde, hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve maddi hasarın sorumlularının ülkede siyasi çekişmelerin içinde olan politikacılar olduğunu vurguladı.
"Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz insanlığın tutulduğu en aşağılık ve tehlikeli salgın hastalıksınız. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız."
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.