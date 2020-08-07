Fotoğrafçılığı evine taşıdı

Hintli bir fotoğrafçının yaptığı ev, sosyal medyada viral oldu. Karnataka eyaletinde yaşayan Ravi Hongal isimli adam, çocukluğundan beri hobisi olan fotoğrafçılığı evine de taşıdı. 49 yaşındaki Hongal, fotoğraf makinesi şeklinde "Click" adını verdiği bir ev inşa etti. Hongal'ın ailesiyle yaşadığı evin fotoğrafı ise dünyanın dört bir yanından büyük ilgi gördü. Turistlerin evi gördüklerinde şaşırdığını vurgulayan Hongal, herkesin evin önünde selfie çektirdiğini söyledi. Fotoğrafçılığın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Hongal, oğullarına da Canon, Nikon ve Epson isimlerini vermiş.