Alpler’de alarm

Küresel ısınma nedeniyle doğal afet tehlikeleri sürüyor. Bu kez gözler İtalya'da. Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ta iklim değişikliği kaynaklı buzul erimesinin yarattığı tehdit nedeniyle çevredeki evler boşaltıldı, yollar kapatıldı. İtalya ile Fransa arasında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğindeki Mont Blanc'taki Planpincieux buzulunun kopma riski bulunuyor. Buzuldan 500 bin metreküp buzulun kayma riskinin olduğu açıklandı.



YARISI 2050'DE ERİYECEK

Aosta Vadisi'nde bulunan Courmayeur bölgesindeki evler tahliye edildi. Şimdiye kadar 50'si turist olmak üzere 65 kişi bölgeden ayrıldı. Hızla ısınan hava sıcaklığından dolayı yetkililer 2013'ten bu yana Mont Blanc'ı yakından takip ediyor. Geçen eylülde de yine aynı buzulun kopma riski olduğu için bölge sakinleri tahliye edilmişti. Mont Blanc çevresinde 4 bin buzul bulunuyor. Bilim insanlarına göre emisyon seviyesinin bu oranda devam etmesi halinde Alpler'deki buzuların yarısı 2050'ye gelindiğinde erimiş olacak. Uzmanlar, Mont Blanc'taki buzullarda sıcak yaz ayları sonrası kırılma yaşanmasının sıradan bir olgu olduğunu ancak son 2 yıldır tespit edilen kırılmanın ciddi risk yaratacak kadar büyük olduğunu belirtiyor.