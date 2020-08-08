Dev gemi suya gömüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü yaşanan patlamada bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini açıkladı. 5 bin yaralının tedavileri sürüyor. Yaralıların yüzde 20'sinin hastanelerde tedavi görmesi gerektiğini kaydeden Hasan, "Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var" dedi. Patlamanın etkisiyle 300 bin kişi evsiz kalmıştı. Beyrut Limanı'nı haritadan silen şiddetli patlamanın onlarca dev gemiyi de sulara gömdüğü ortaya çıktı.Orient Queen isimli dev gemi patlamanın etkisi ile battı. 120 metre uzunluğundaki yolcu gemisinin mürettebatından 2 kişi ölürken bir kişiye de ulaşılamıyor. 300 yolcu kapasiteli gemi, pandemi nedeniyle seferlerini durdurmuştu.