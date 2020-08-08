Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan ve Mısır'ın korsan haritası...

BEDELİNİ ÖDERLER

Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmanın gayrimeşrû olduğunu söyleyen uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Türkiye'nin bundan sonraki adımının Lübnan ve İsrail'le anlaşmak olması gerektiğini kaydetti. Sahadaki gücün diplomasi ile güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kuran, şunları söyledi: "Türkiye ile Libya'nın kıta sahanlığı hakkı devlet olmalarından buyana yani başlangıçtan beri var. Yapılan anlaşmayla iki ülkenin kıta sahanlığı belirlendi. Bu da hakkaniyet ilkesine göre ana karaların ortasıdır. Belirlenen alanlar da BM'de tescil edildi. Şuan kayıt altında, ondan sonra yapılan anlaşmalar geçerli olmaz. İkinci bir anlaşma yapıyorsanız deniz sınırınızın olması lazım. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma ise hukuksuz.

Mısır ile Yunanistan ana karalarının deniz sınırı yok. Yunanistan 'ben adalardan başlatıyorum' diyor, başlatamazlar, ana kara parçasından başlatabilirsin. Aşağıya doğru inemez, burada Türkiye kıta sahanlığı var. Türkiye'yi atlayarak Mısır ile anlaşma yapılamaz. 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 72 ve 46. maddelerine göre, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu konuda verdiği kararlara göre bu anlaşma hukuksuz. Türkiye anlaşmayı tanımadığını beyan etti. Bundan sonraki gelişmeler sahada olacak. Türkiye, Mısır ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de oluşturmaya çalıştığı hattı bloklamıştı. Bunu da anlaşmalara uygun biçimde yaptı. Yunanistan bir sonraki adım olarak Türkiye'nin nabzını yoklamak için gemi gönderebilir. Kıta sahanlığı ihlal edilirse Türkiye'nin anlaşmalardan doğan meşrû müdafaa hakkı çerçevesinde Yunan gücünü etkisiz hale getirme yetkisi var."

LİBYA DA TEPKİLİ

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki göstererek, "Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, "Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın denizdeki haklarını ihlal edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız (Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin) Mutabakat Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz" açıklaması yaptı.