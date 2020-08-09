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Son dakika | 'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!

Son dakika haberi: ABD'de yayın yapan , ile Katar arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bir yazı haber yayınladı. Foreign Policy, Suudi Arabistan bin Abdülaziz'in ABD Başkanı 'a "Katar'ı işgal etme" teklifinde bulunduğu yazdı. Haberde Trump'ın söz konusu öneriyi kesin bir şekilde reddettiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:46 Son Güncelleme: 9.8.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika | Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!

Son dakika haberi... Gazete, doğu bölgesindeki krizler ve Körfez kriziyle ilgili bir haberde, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Katar'a uygulanan ablukadan bir gün sonra, 6 Haziran 2017'de Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Katar'ın işgalini önerdiğini, ancak ABD Başkanının bu öneriyi şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Gazete, Washington'un daha sonra Kuveyt'ten Körfez İşbirliği Konseyi sınırları içindeki çatışmayı çözmek amacıyla arabuluculuk yapmasını istediğine dikkat çekti.

KATAR ABLUKASI

TRT Haber'in haberine göre; Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, Haziran 2017'de, Katar'a yönelik bölgeyi istikrarsızlaştırıp terörizmi destekleme gibi suçlamalarda bulunmuş, Doha yönetimi ise tüm ithamların asılsız olduğunu bildirmişti.

Söz konusu ülkeler, uygulamaya koydukları ablukayı kaldırmak için Katar'a Al Jazeera kanalının kapatılmasının da içinde yer aldığı 13 şart öne sürmüştü. Ancak Katar şartların egemenliğini ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirterek, şartları kınayarak yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurmuştu.

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Son dakika | Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!
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