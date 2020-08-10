Belarus’ta seçimi yine Lukaşenko kazandı

Belarus'ta halk dün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Merkez Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 6 milyon 844 bin 932 seçmen 44'ü yurt dışında 5 bin 767 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise 26 yıldır Belarus'un başında olan mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 79.7'sini alarak seçimi kazandığı bildirildi. Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kesin seçim sonuçlarını sabah saatlerine doğru açıklaması bekleniyor. Belarus seçim sistemine göre bir aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde seçimleri kazanıyor.