Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti

ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden başkan yardımcısı olarak Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı.

Biden, bugün destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim.'' ifadelerine yer verdi.







SEÇİLİRSE İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK

3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde Demokrat aday Joe Biden başkanlık yarışını kazanırsa, Kamala Harris ABD tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı olarak göreve başlayacak. 55 yaşındaki Harris, ayrıca ilk siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.



1984 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den Geraldine Ferraro, 2008 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den Sarah Palin başkan yardımcılığına aday olmuş ancak seçilememişti.



2016 yılında ise Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmuş, ancak Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a kaybederek ABD'nin ilk kadın başkanı olma fırsatını değerlendirememişti.







KAMALA HARRİS KİMDİR?

2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliği ile de biliniyor.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

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