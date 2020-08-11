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Son dakika: Lübnan'da çarpıcı iddia! 'ne amonyum nitrat ile ilgili gizli rapor gönderildi!

'ın, 'ndaki patlamadan iki hafta önce 'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği belirtildi. Edinilen son dakika habere göre; Avn'ın hızlıca önlem alınması için 20 Temmuz'da bu raporu Yüksek Savunma Konseyi'ne gönderdiği ancak herhangi bir tedbir alınmadan patlamanın gerçekleştiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 17:41 Son Güncelleme: 11.8.2020 17:56 ABONE OL
Son dakika: Lübnan'da çarpıcı iddia! Yüksek Savunma Konseyi'ne amonyum nitrat ile ilgili gizli rapor gönderildi!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce Yüksek Savunma Konseyi'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Avn, Devlet Güvenlik Birimi'nden Beyrut Limanı'nda büyük miktarda amonyum nitrat maddesi bulunduğuna ilişkin bir rapor aldı.

Avn'ın hızlıca önlem alınması için 20 Temmuz'da bu raporu Yüksek Savunma Konseyi'ne gönderdiği ancak herhangi bir tedbir alınmadan patlamanın gerçekleştiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Avn ya da Yüksek Savunma Konseyi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.

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BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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Son dakika: Lübnan'da çarpıcı iddia! Yüksek Savunma Konseyi'ne amonyum nitrat ile ilgili gizli rapor gönderildi!
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