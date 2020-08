Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! “Türkiye, Azerbaycan'ın dünyadaki en büyük destekçisidir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ilk resmi dış ziyaretini Türkiye'ye yapmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, iki ülke ilişkilerinde gelinen son noktayı değerlendirdi.

Nurullayeva, Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel - kısacası, tüm alanlarda her zaman dayanışma gösterdiğini belirterek "Devlet başkanlarımızın her zaman vurguladığı gibi, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki herhangi bir sıkıntı söz konusu olamaz. Aynı zamanda bizim tüm uluslararası kuruluşlar içinde ortak bir konumumuz var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in her zaman vurguladığı gibi, BM, AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlarda aktif işbirliği yaparak birbirimizin gücünü artırıyoruz. Yeni Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ilk resmi ziyaretini kardeş Türkiye'ye yapması bu açıdan çok önemlidir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU HER ZAMAN İLKELİ VE ADİL OLMUŞTUR"

Ziyarette tarafların gündemin siyasi, ekonomik, ticari, insani, kültürel, eğitim ve diğer alanlar dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini ve bu ilişkilerin daha da genişletilmesi imkanlarını ele aldığını belirten Nurullayeva "Bu ziyarette Bakü ve Ankara'nın mevcut işbirliğini ikili ve çok taraflı olarak sürdürmekte istekli oldukları da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda tutumu her zaman ilkeli ve adil olmuştur" diyen Nurullayeva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlarımız arasında yapılan görüşmelerde uluslararası toplumun, özellikle AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının samimi çaba göstermesi gerektiği belirtildi. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin Minsk Grubu üyesi olarak kararlılığının bir göstergesidir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüşmesinde yeniden Azerbaycan'a desteklerini ifade etti."

Nurullayeva, Çavuşoğlu'nun "Çatışmanın diplomatik, uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerekir. Ama kardeş Azerbaycan hangi çözüm yöntemini tercih ederse biz o konuda kardeş Azerbaycanın yanında olacağız." şeklindeki açıklamasına dikkati çekerek, "Bu destek açıklaması, ülkelerimiz arasında siyasi alanda dayanışmanın en üst düzeyde devam ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır." dedi.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR"

İki ülke yetkililerinin bugüne kadar tutarlı şekilde dayanışma içerisinde olduklarını ve bu dayanışmanın uluslararası kurum ve kuruluşlarda da devam ettiğini vurgulayan Nurullayeva, şunları kaydetti: "Bugün kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın dünyadaki en büyük destekçisidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kardeş ülkenin yetkilileri, tüm platformlarda Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Azerbaycan'ı desteklemektedir.

Azerbaycan da her konuda ve uluslararası alanda Türkiye'nin davasını her zaman desteklemektedir. Şu anda bölgede yaşanan tüm süreçlerde Azerbaycan devleti ve Azerbaycan halkı kesin olarak Türk devleti ve halkıyla birliktedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi Azerbaycan'ın Türkiye'ye destek vermediği herhangi bir mesele olmamıştır ve eminim ki olmayacaktır. Çünkü Azerbaycan-Türkiye birliği ebedidir ve geleceğimizi bu sağlam temel üzerinde geliştiriyoruz."