İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile bugün imzaladığı anlaşma sonrası BAE'deki büyükelçisini geri çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı ile BAE'de bulunan büyükelçinin acilen geri çağrıldığını aktardı.

"ANLAŞMA, ULUSLARARASI MEŞRUİYETİN KARARLARINI YERLE BİR ETMEKTİR"

Filistin yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, BAE'nin, "işgal devleti" İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir."

"ARAP HALKLARI KARARA İTİBAR ETMEMELİ"

Açıklamada, BAE'ye bu karardan geri dönmesi çağrısı yapılarak, Arap halklarının bu tür kararlara itibar etmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

"FİLİSTİN HALKININ TEK MEŞRU TEMSİLCİSİ FKÖ'DÜR"

BAE'nin veya başka herhangi bir tarafın Filistin halkı adına konuşma haklarının olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistin Yönetimi'nin Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdığı, İİT'yi de bu kararı reddetmeye davet ettiği belirtildi.

İRAN'DAN "İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA" İLK TEPKİ



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmekle suçladı.

Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini ifade eden Abdullahiyan, "BAE'nin, sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme adına yeni yaklaşımı, barış ve güvenliği sağlamaz yalnızca siyonistlerin suçlarının devam etmesine hizmet eder. BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmüştür ve bu tutumunun hiçbir gerekçesi yoktur. BAE, bu stratejik hata ile siyonizm ateşine yakalanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TEL AVİV BELEDİYE BİNASI BAE BAYRAĞIYLA AYDINLATILDI

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması üzerine Tel Aviv'deki belediye binası her iki ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı.

Başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda bulunan belediye binasına ışıkla BAE ve İsrail bayrakları yansıtıldı.

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai de sosyal medya hesabından belediyenin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Başbakan'ı (Binyamin Netanyahu) BAE ile varılan barış anlaşması dolayısıyla tebrik ederim." ifadelerini kullandı.