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Son dakika haberi |Türkiye'nin hamlesinden sonra Yunanistan tutuştu! 'e sığındı

Türkiye'nin hamlesinin ardından panikleyen Yunanistan kendisine destekçi arama faaliyetlerini sürdürüyor. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan apar topar 'in yanına koştu. Edinilen son dakika habere göre; Yunanistan , İsrail Başbakanı ile görüşecek

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 13:09 Son Güncelleme: 13.8.2020 13:12 ABONE OL
Son dakika haberi |Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra Yunanistan tutuştu! İsrail'e sığındı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kabul edilecek.

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Haberlerde, Dendias'ın İsrailli yetkililerle iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri ile Doğu Akdeniz meselesini görüşeceği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias'ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan'a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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Son dakika haberi |Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra Yunanistan tutuştu! İsrail'e sığındı
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