Yunanistan'da Batı Trakya'da ağır! Türk köyüne asker gönderdiler

Tam köyün içerisinde gerilla savaşı gibi bir durum. 'Batı Trakyalılar bize saldırırsa buradayız' mesajı. Bunlar, bizim bölgede hücrelerimizin olduğunu düşünüyorlar ve bu hücreler harekete geçmesin diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. "Bölgedeki yetkili askeri birimler veya Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu ilginç uygulama ile ilgili şu ana kadar henüz bir açıklama yapmadı.



