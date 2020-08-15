Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Son dakika haberler: 'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Son dakika haberine göre; , bugün itibarıyla dünyanın ilk koronavirüs aşısını üretmeye başladığını duyurdu. Ancak Rusya'daki aşı çalışmalarına güvenin oldukça düşük olduğu ortaya çıktı. Dünya genelinde Rusya'nın aşı çalışmalarına itibar edilmezken, ülke içinde de çatlak sesler yükselmeye başladı. Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 52'si ise aşıyı olmayacaklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:26 Son Güncelleme: 15.8.2020 12:35 ABONE OL
Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

'da çalışan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde tescillediği Koronavirüs aşısını yaptırmaya hazır olmadıklarını söyledi.

Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 52'si ise aşıyı olmayacaklarını ifade etti.

Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyenlerin yüzde 66'sı gerekçe olarak ilacın etkili olduğuna dair yeteri kadar veri bulunmamasını ve yüzde 48'i de çok hızlı geliştirilmesini gösterdi. Doktorlara birden fazla neden sunma hakkı verildi.

Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen Rus doktorların yüzde 20'si yine de "Sputnik V"yi hastalarına önereceklerini söyledi.

T24'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Salagay, güvenin yıllar süren uygulamalar sonucu kazanılacağını söylerken, "İnsanlar güveni aşının etkisi ve güvenliği hakkındaki resmi değerlendirmelerle karıştırmamalı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA