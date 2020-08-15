Son dakika haberler: Rusya'da Putin'i çıldırtacak aşı gelişmesi! Bugün üretime geçildiği duyurulmuştu...

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyenlerin yüzde 66'sı gerekçe olarak ilacın etkili olduğuna dair yeteri kadar veri bulunmamasını ve yüzde 48'i de çok hızlı geliştirilmesini gösterdi. Doktorlara birden fazla neden sunma hakkı verildi.