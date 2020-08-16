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aşı üretimine başladı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Rusya aşı üretimine başladı
Dünya genelinde vakalar 21 milyon 521 bini aştı. 766 binden fazla kişi öldü. Virüs saptanan 14 milyon 268 bin 908 kişi sağlığına kavuştu.
Rusya: Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.
ABD: Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre iyileşenlerde 3 ay antikor oluşuyor.
Almanya: Ludwigslust-Parchim bölgesinde; evde karantina kuralına uymayan ailelerin çocuklanının alınarak başka bir yere yerleştirilmesi gündemde.
Güney Kore: 166 yeni vaka var.
Brezilya: Bin 60 kişi daha öldü.
Hindistan: 996 can kaybı.
Meksika: 615 kişi daha öldü.
Avustralya: Ölümler 379'a çıktı.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
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Rusya aşı üretimine başladı
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