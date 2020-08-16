Rusya aşı üretimine başladı

Dünya genelinde vakalar 21 milyon 521 bini aştı. 766 binden fazla kişi öldü. Virüs saptanan 14 milyon 268 bin 908 kişi sağlığına kavuştu.Rusya: Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.ABD: Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre iyileşenlerde 3 ay antikor oluşuyor.Almanya: Ludwigslust-Parchim bölgesinde; evde karantina kuralına uymayan ailelerin çocuklanının alınarak başka bir yere yerleştirilmesi gündemde.Güney Kore: 166 yeni vaka var.Brezilya: Bin 60 kişi daha öldü.Hindistan: 996 can kaybı.Meksika: 615 kişi daha öldü.Avustralya: Ölümler 379'a çıktı.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.