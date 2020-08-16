Rusya'dan coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklama! İşte net tarih...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müjdesini verdiği Covid-19 aşısının ne zaman sivil halka uygulanacağı ile ilgili resmen tarih verildi. Aşı, en geç 1 aya kadar sivil halka uygulanacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Önce Rusya'daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg net bir tarih verdi.

