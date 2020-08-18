Türkiye - Rusya’nın İdlib’deki ortak kara devriyesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya Federasyonu birliklerince gerçekleştirilen 25'inci birleşik kara devriyesinde teröristlerin saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonunun M4 Karayolunda ortaklaşa planladığı 25'inci birleşik kara devriyesi tamamlandı. Devriye esnasında teröristlerin düzenlediği saldırıda, TSK'ya ait bir araçta hafif hasar meydana geldi. Bunun üzerine saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alındı.