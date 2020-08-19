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’da son 24 saatte 3 bin 776 koronavirüs vakası tespit edildi

Son bir aydır korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği 'da son 24 saatte 3 bin 776 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 225 bin 43'e ulaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 23:56 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte 3 bin 776 koronavirüs vakası tespit edildi
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 776 vaka tespit edildiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 225 bin 43'e yükselirken, 4 bin 806 kişinin hastanede tedavi edildiği, 374 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.
Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklanırken, toplam ölü sayısının 30 bin 468'e yükseldiği kaydedildi.
Öte yandan Cumartesi gününden beri vaka sayısının 3 binin üzerinde seyrettiği ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tekrar sokağa çıkma yasağının getirilmesi ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeyi durduramayız ama gerekirse bölgesel yasaklar getirebiliriz" demişti.
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Fransa’da son 24 saatte 3 bin 776 koronavirüs vakası tespit edildi
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