Corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Türk bilim insanının kurucusu olduğu şirket duyurdu!

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in üretim lisansını aldığı "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen birinci aşama klinik denemeleri tamamlandı. Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği deneme kapsamında 7 gün arayla 30 mikrogram öçlüsünde uygulanan iki doz aşının, 18-55 yaşlarındaki deneklerde iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 3,8 kat fazla antikor ve bağışıklık hücresi ürettiği tespit edildi. 65-85 yaşlarındaki denek grubunda ise iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 1,6 kat fazla bağışıklık etkisi görüldü.

Olumlu sonuçların ardından aşı adayının daha geniş kapsamlı ikinci ve üçüncü aşama denemelerinin ABD, Brezilya ve Arjantin'de yapılması planlanıyor.

İLK AŞI ADAYI 2. VE 3. AŞAMA DENEMELERE BAŞLAMIŞTI

BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı ilk Kovid-19 aşı adayı için Almanya'da yapılan birinci aşama denemelerin ardından ABD ve Çin'de ikinci ve üçüncü aşama denemelere başlamıştı.