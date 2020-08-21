Fatih sondaj ile gelen tarihi adım! Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini İran basını böyle gördü

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu" başlığıyla verdiği haberde, "Bu keşif Türkiye'yi yeni bir döneme götürecek" ifadelerine yer verdi..
"DEVASA KEŞİF"
İran merkezli Hemşehri Gazetesi konuya ilişkin, "Türkiye'de devasa gaz rezervinin keşfi, Türk halkı için bu dönemin en önemli haberi olabilir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin yaptığı açıklamada, bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.
"320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ"
Başkan Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı..
Fatih sondaj gemisini Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı.
Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz.".