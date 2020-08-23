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Son dakika haberi: ile Türkiye arasında sevkiyatında ikinci anlaşma imzalandı

hava savunma sitemi ile ilgili gelen son dakika bilgilerine göre Türkiye'ye ikinci sevkiyatın yapılması için anlaşma imzalandı. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve ’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 13:36 Son Güncelleme: 23.8.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatında ikinci anlaşma imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda gelişme yaşandı. Sputnik'in bir haberine göre, Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, "Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.

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Son dakika haberi: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatında ikinci anlaşma imzalandı
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