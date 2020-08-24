425 Abbasi altınını böyle buldular!

ÇİVİYLE TOPRAĞA SABİTLENMİŞ!

Kazıyı yöneten Liat Nadav-Ziv, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bin yüz yıl önce bu hazineyi gömen kişi onu almak için geri dönmeyi planlıyordu, çünkü kil kabı hareket etmemesi için bir çiviyle toprağa sabitlemiş, ancak ona neyin engel olduğuna dair sadece tahmin yürütebiliriz" ifadelerini kullandı.