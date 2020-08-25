F-35’lere talip olan BAE’ye şok

ABDBaşkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşmaya varan BAE'nin F-35 savaş uçaklarını satın alma isteği, beklenmedik bir engelle karşılaştı. İsrail ile BAE'nin ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması sonrası Kudüs'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BAE'nin F-35 savaş uçaklarına talip olmasını değerlendirdi. Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in destek verdiği F-35 satışına soğuk baktığını ortaya koyan Pompeo "(İsrail'e) Nitelikli askeri üstünlük bağlamında ABD'nin yasal yükümlülüğü vardır. Bunu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. Ardından da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu satışa karşı çıktığı öne sürülmüştü. Trump ise "Onlar (BAE) F-35 almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz" demişti. Kushner de CNN'e "Gerçek şu ki bu yeni barış anlaşması onların bu uçakları alma ihtimalini artırmalı, ancak şu noktada bu halen değerlendirdiğimiz bir şey" ifadesini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından BAE'nin, ABD ve İsrail ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.