26 öğrenciyi BAE öldürdü

Libya'da başkent Trablus'un güneyindeki Hadba Askeri Akademisi'ne 4 Ocak'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve silahsız 26 öğrencinin öldürüldüğü saldırının sorumlusunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluş BBC'de yayınlanan 'Africa Eye' programı, katliama ışık tuttu.

Libya'daki vahşi katliamı BAE'nin yaptığı ortaya çıktı | Video

Saldırı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı operasyonun onuncu ayında yaşanmıştı. Darbeci Hafter güçleri saldırının sorumluluğunu reddetmiş, hatta yerel güçlerce akademi içinden düzenlendiğini iddia etmişti. "Libya'da İHA oyunları: BAE'nin öldürücü hava saldırısındaki rolü" adıyla yayımlanan araştırmada ise kullanılan füzeye ait şarapnel parçaları incelenerek, bunların Çin yapımı Blue Arrow 7 füzesine ait olduğu belirlendi. Blue Arrow füzesinin, sadece Çin menşeli Wing Loong İHA'sından fırlatılabileceğine işaret edildi. Araştırmada, o tarihlerdeki uydu fotoğrafları incelendiğinde, bu İHA'nın da BAE kontrolündeki Bingazi yakınındaki El-Hadim Askeri Hava Üssü'ne konuşlu durumda olduğu belirlendi. Diğer uydu fotoğrafları ise İHA'lara ait sistemlerin saldırıdan bir ay sonra üsten taşındığını ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Siva Hava Üssü'nde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada Libya savaşında "gizli aktör Mısır'ın" BAE'ye desteğinin bununla da sınırlı kalmadığı kaydedildi.