Avrupa’da yasaklar yine devrede

Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 630 bini aştı. 835 bin 648 kişi öldü. 17 milyon 95 bin 577 kişi sağlığına kavuştu.Başkent Paris'in birçok bölgesinde maske zorunluluğu başladı. Ülkede 6 bin 111 yeni vaka var. Sağlık Bakanı'na göre aşı yıl sonuna kadar hazır.6 yaşından itibaren çocuklar okulda maske takacak. Son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası açıkladı.Ülkede maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerde kuralı ihlal edenlere 50 euro ceza kesilecek.Bin 522 yeni vaka var. Haziran ortasından beri en yüksek vaka.Trump, aşının yılsonunda ya da daha yakın bir dönemde hazır olacağını açıkladı. Ölenlerin sayısı bin 228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.463 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı.Son 24 saatte 9 yeni vaka var.371 vakaya rastlandı.