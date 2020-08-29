Avrupa’da yasaklar yine devrede

Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 630 bini aştı. 835 bin 648 kişi öldü. 17 milyon 95 bin 577 kişi sağlığına kavuştu.
Fransa:
Başkent Paris'in birçok bölgesinde maske zorunluluğu başladı. Ülkede 6 bin 111 yeni vaka var. Sağlık Bakanı'na göre aşı yıl sonuna kadar hazır.
İspanya:
6 yaşından itibaren çocuklar okulda maske takacak. Son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası açıkladı.
Almanya:
Ülkede maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerde kuralı ihlal edenlere 50 euro ceza kesilecek.
İngiltere:
Bin 522 yeni vaka var. Haziran ortasından beri en yüksek vaka.
ABD:
Trump, aşının yılsonunda ya da daha yakın bir dönemde hazır olacağını açıkladı. Ölenlerin sayısı bin 228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.
UNICEF:
463 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı.
Çin:
Son 24 saatte 9 yeni vaka var.
Güney Kore:
371 vakaya rastlandı.